Iris Mittenaere et Anthony Colette : leurs retrouvailles chaleureuses pour DALS

Samedi 19 octobre 2019, Danse avec les stars fêtera ses dix ans d'existence en direct sur TF1. À cette occasion, d'anciens candidats feront leur grand retour afin de danser avec l'un des danseurs professionnels et la personnalité à laquelle ils sont associés. Iris Mittenaere, finaliste de la saison 9 en 2018, a accepté de revenir. Et, sans surprise, elle fera le show avec son ancien petit ami Anthony Colette et sa partenaire Elsa Esnoult.

N'espérez pas voir Miss France et Miss Univers 2016 et Anthony Colette s'entretuer, bien au contraire ! Leurs retrouvailles ont été chaleureuses comme on peut le découvrir dans une vidéo dévoilée par MYTF1. Après avoir enlacé l'actrice des Mystères de l'amour (TMC), c'est le beau brun de 24 ans qu'Iris Mittenaere a pris dans les bras. Les jeunes femmes ont ensuite appris qu'elles allaient danser sur un tango argentin, un style de danse qui ne plaît pas vraiment à la meilleure amie de Camille Cerf. Il s'agissait de sa première danse l'an dernier et les bonnes notes n'avaient pas été au rendez-vous.

Iris Mittenaere et Elsa Esnoult devront donc travailler d'arrache-pied pour convaincre les membres du jury Shy'm, Jean-Marc Généreux, Patrick Dupond et Chris Marques, ainsi que le public. Ensemble, les deux candidates et Anthony Colette ne devront faire qu'un. Et les jeunes femmes devront mettre en avant leur côté torride.

C'est fin septembre, à l'occasion d'une interview pour Ici Paris, qu'Anthony Colette avait (enfin) confirmé avoir été en couple avec Iris Mittenaere. "Je ne regrette rien. Ça n'a pas duré, car chacun a des objectifs de vie qui ne sont peut-être pas compatibles avec ceux de l'autre. Ça s'est terminé il n'y a pas très longtemps, mais on est restés en bons termes, c'est la vie", avait expliqué le danseur. Et lors d'une interview pour Closer (édition du 4 octobre), il avait révélé que tous leurs proches étaient au courant de leur idylle. "Cela m'a servi, car le couple fonctionnait dans l'émission. Les gens aimaient nous voir danser. J'ai également eu le droit à une autre visibilité que celle de Danse avec les stars", a-t-il expliqué quand on lui a demandé si cette romance lui avait permis d'avancer professionnellement. Il a toutefois précisé que cela n'avait pas été "évident d'être le mec de Miss Univers" : "Et j'ai eu du mal avec les comparaisons. C'était gonflant et ça me saoulait."

Côté coeur, Anthony Colette est toujours célibataire. En revanche, Iris Mittenaere a trouvé l'amour dans les bras d'un certain Diego.