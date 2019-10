Anthony Colette: Confidences sur la relation entre Iris Mittenaere et sa famille

Ce n'est plus un secret, Anthony Colette et Iris Mittenaere ont été en couple. Les anciens tourtereaux s'étaient rencontrés grâce à Danse avec les stars, en 2018 (saison 9). Ils ont partagé cette belle expérience ensemble et ont fini par réellement se rapprocher. Une relation sur laquelle le beau danseur de 24 ans s'est confié à Closer.

Anthony Colette a d'abord rappelé qu'entre Miss France et Miss Univers 2016 et lui, c'était terminé. Il accepte d'en parler, mais refuse de trop en dire parce qu'ils étaient deux "et qu'il y a des choses qu'Iris ne veut peut-être pas qu'[il] dise". "Nous avons gardé contact. Chacun fait sa vie, chacun a ses projets, mais nous sommes toujours en bons termes", a-t-il assuré.

Tous leurs proches étaient au courant de leur idylle. La famille d'Anthony Colette a même fait la connaissance de la belle brune de 26 ans comme il le confie : "Tous nos proches savaient. Ma famille l'a rencontrée sur les prime de Danse avec les stars et l'a vue à certaines soirées que nous avons organisées ensemble."

D'après le jeune homme – qui a sorti son livre Danse avec tes rêves (éditions Broché, le 19 septembre) –, cette relation lui a permis d'avancer professionnellement : "Cela m'a servi, car le couple fonctionnait dans l'émission. Les gens aimaient nous voir danser. J'ai également eu le droit à une autre visibilité que celle de Danse avec les stars." Il a toutefois précisé que cela n'avait pas été "évident d'être le mec de Miss Univers" : "Et j'ai eu du mal avec les comparaisons. C'était gonflant et ça me saoulait."

Si aujourd'hui, Iris Mittenaere a retrouvé l'amour dans les bras d'un certain Diego, Anthony Colette est célibataire, même si certaines rumeurs disent qu'il est en couple avec sa partenaire de la saison 10 Elsa Esnoult : "Nous sommes juste amis. Mais c'est bien, ça veut dire que nous jouons le jeu comme il faut."

L'intégralité de l'interview d'Anthony Colette est à retrouver dans le magazine Closer du 4 octobre 2019.