Anthony Colette en couple : photo complice avec sa chérie

Il est loin le temps où Anthony Colette et Iris Mittenaere étaient plus que des partenaires de danse. Après avoir eu le coup de foudre sur le parquet de Danse avec les stars en 2018, et tenté de garder le secret de leur idylle, le beau brun et Miss Univers prenaient des chemins différents. "Ça n'a pas duré, car chacun a des objectifs de vie qui ne sont peut-être pas compatibles avec ceux de l'autre", confiait le jeune homme à propos de leur rupture.

Depuis, la belle Iris a retrouvé l'amour dans les bras de l'influenceur Diego El Glaoui avec qui elle n'a semble-t-il jamais été aussi heureuse mais son ex Anthony est bien loin d'être en reste. En effet, lui aussi a tourné la page et, s'il est beaucoup plus discret quant à sa mystérieuse chérie, il a décidé de ne plus s'en cacher. Ce mercredi 19 août 2020, il a d'ailleurs posté une photo de leur couple sur via sa story Instagram. Dans un ascenseur, ils se prennent en selfie, bras dessus, bras dessous et apparaissent très complices. Malheureusement pour les plus curieux, la brunette voit son visage camouflé par un émoji représentant une reine. "Elle a l'air heureuse", note avec ironie son célèbre compagnon.

Je suis très épanoui

Impossible pour l'heure donc de savoir de qui il s'agit mais une chose est sûre, Anthony Colette est un homme comblé. Interrogé par nos confrères de Télé-Loisirs, l'as du cha-cha-cha et du tango a même livré de timides confidences sur cette romance. "Très honnêtement avec mes relations passées, j'évite de m'étaler sur ma vie amoureuse. Tout ce que je peux vous dire c'est qu'aujourd'hui je suis très épanoui !"

En décembre dernier déjà, Anthony Colette expliquait dans l'émission de Less and the city sur VLmédia.fr avoir trouvé l'amour dans le cadre de son travail dans Danse avec les stars. "Elle n'est pas connue, c'est une fille que j'ai connue depuis que j'ai démarré l'émission et on s'est croisés plusieurs fois". À l'époque, cela faisait deux mois qu'il coulait des jours heureux. "On s'entend très très très bien. Il y a plein de choses qui me plaisent chez elle. C'est limite moi qui suis le plus à donf", avouait-il. Reste désormais à savoir s'il s'agit bien de la même personne qu'il a commencé à présenter aujourd'hui. Le mystère reste entier.