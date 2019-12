Anthony Colette: Oubliée Iris Mittenaere, il est "à donf" sur sa nouvelle chérie

Depuis trois ans maintenant, Anthony Colette s'inscrit comme un concurrent redoutable dans la compétition Danse avec les stars. Le jeune danseur a fait sensation sur le parquet de TF1 tour à tour avec Joy Esther, Iris Mittenaere et Elsa Esnoult, et a frôlé de peu la grande victoire. Si ses talents ont rapidement convaincu le public, son côté séducteur aussi. D'ailleurs, Anthony Colette a également réussi à s'attirer les faveurs de sa partenaire Iris Mittenaere en 2018. Après avoir longtemps caché avoir eu une idylle avec elle, le beau brun a finalement confirmé être sorti avec Miss Univers avant d'expliquer les raisons de leur rupture. "Ça n'a pas duré, car chacun a des objectifs de vie qui ne sont peut-être pas compatibles avec ceux de l'autre", observait-il à ce propos.

De l'eau a coulé sous les ponts depuis leur amourette et chacun a repris le cours de sa vie. Iris Mittenaere fut la première à retrouver l'amour et à présenter son nouveau chéri. Il s'agit de Diego El Glaoui, qui travaille dans le storytelling digital selon le magazine Femme Actuelle. Mais Anthony Colette est bien loin de se morfondre puisque lui aussi a fini par craquer pour une autre.

Lors de son passage dans l'émission de Less and the city sur VLmédia.fr, il a fait de timides confidences sur sa nouvelle chérie, qu'il a rencontrée dans le cadre de son travail dans Danse avec les stars. "Elle n'est pas connue, c'est une fille que j'ai connue depuis que j'ai démarré l'émission et on s'est croisés plusieurs fois", a-t-il consenti à révéler. Cela ferait désormais deux mois que les tourtereaux se fréquentent, pour le plus grand bonheur du danseur : "On s'entend très très très bien. Il y a plein de choses qui me plaisent chez elle. C'est limite moi qui suis le plus à donf", ne peut-il s'empêcher d'avouer.