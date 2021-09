Maxime Dereymez de nouveau hospitalisé à cause d'une "bactérie mystérieuse" : "On a fait fausse route"

Le début de saison est compliqué pour Maxime Dereymez. Ce mardi 14 septembre 2021, le danseur professionnel de Danse avec les stars a annoncé qu'il était de nouveau hospitalisé. Un nouveau coup dur.

Le beau brun de 39 ans pensait être tranquille jusqu'à la fin de la saison, mais il n'en est malheureusement rien. Lundi 13 septembre, il a eu le bonheur de tourner le premier prime de Danse avec les stars 2021 avec sa partenaire, dont on ne connaît pas encore l'identité. Le duo a tout donné pour séduire les membres du jury Jean-Paul Gaultier, Denitsa Ikonomova, Chris Marques et François Alu. Mais le lendemain, Maxime Dereymez a eu une mauvaise surprise.

Le danseur et chorégraphe emblématique a été contraint de retourner à l'hôpital comme il l'a annoncé en story Instagram. En légende d'une photo de sa chambre d'hôpital, il a écrit : "Semaine off pour l'équipe 1 qui commence par un retour à la case départ... On a fait fausse route. C'est rare mais ça arrive. Toujours à la recherche de la bactérie mystérieuse, de ce poison emmerdant ! #onvafinirparyarriver #fuckingkeratite #hospitalisation." Nul doute qu'il donnera des nouvelles au cours de la semaine, afin de dévoiler l'évolution de la situation.

C'est début septembre que Maxime Dereymez révélait avoir fait un séjour de trois jours à l'hôpital, à cause d'un problème à un oeil. "Soulagé d'être enfin de retour sur @dals_tf1 même si ce début de saison fut très compliqué... En raison d'une infection à l'oeil, appelée 'kératite', j'ai dû être hospitalisé pendant trois jours, commencer un traitement intensif pour me soigner au plus vite et surtout ne pas perdre mon oeil...", avait-il confié. Il avait ensuite expliqué que c'est à cause de ses lentilles de contact que l'infection s'était déclarée. Il n'a pas pris toutes les précautions nécessaires et en a malheureusement payé le prix. "Merci à mon opticienne préférée Nourrith @studiooptic qui va m'aider à trouver des looks différents et sympas, car je porterai des lunettes toute la saison pour reposer mon oeil", avait-il conclu.