Jean-Paul Gaultier, nouveau juré de Danse avec les stars : il définit son rôle "complémentaire"

Le 17 septembre prochain débutera la nouvelle et onzième saison de Danse avec les stars. Un retour de l'émission très attendu après deux ans d'absence à cause de l'épidémie de coronavirus. Pour l'occasion, la production a décidé de faire les choses en grand en renouvelant la mécanique du programme mais aussi en s'offrant un tout nouveau jury. Outre Chris Marques, il s'agira d'une première expérience pour tous les membres, à savoir Denitsa Ikonomova, François Alu et Jean-Paul Gaultier. Le recrutement de ce dernier en a étonné plus d'un étant donné que, contrairement à ses collègues, il n'est pas danseur professionnel. Une question de légitimité s'est alors posée et Jean-Paul Gaultier en est lui-même bien conscient. C'est pourquoi il assure que son rôle sera, de ce fait, quelque peu différent.

"Évidemment, je serai incapable de dire si la technique du foxtrot est impeccable mais je vais laisser parler mes émotions, dire ce que j'ai ressenti en voyant. Les pas précis, absolument pas. Mais ce n'est pas ce qu'on veut de moi. Il y a des techniciens parfaits pour cela. Ce n'est pas du tout là qu'on m'attend, je crois. Mais plutôt dans l'intensité, le progrès. Je ressens les choses et je m'intéresse à la chorégraphie en tant que spectacle total. Et dans la danse, surtout contemporaine, il y a un mélange de tout... Je vais faire des commentaires sur la grâce, le progrès, l'intensité et l'émotion qui en ressort. On doit être un peu complémentaires !", a-t-il expliqué à Télé Loisirs.

Une chose est sûre, Jean-Paul Gaultier souhaite rester le plus "juste" possible avec les douze candidats en lice. "Je ne vais pas leur donner de mauvaises ondes, car je ne pense pas que ce soit positif et ce n'est pas comme cela que je fonctionne. Ne faire que des compliments, ce n'est pas bien parce qu'il faut bien progresser. Mais il y a une façon de le dire. Et je ne me sens pas le droit de faire des reproches techniques. Je ne suis pas un professeur, je ne l'ai jamais été. Et encore moins de danse. (...) Même s'il y a des gens que je connais personnellement, il n'y aura aucun favoritisme. Jamais agressif, ça, c'est sûr et certain", a-t-il promis.