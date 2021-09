Danse avec les stars 2021 : Chris Marques pourrait bien ruiner l'une des nouvelles règles !

Pour le retour de Danse avec les stars à compter du 17 septembre prochain sur TF1, la production a mis le paquet ! En effet, la mécanique du programme a totalement été revue avec de nouvelles règles très attendues. Pour commencer, le jury aura le plein pouvoir cette année avec l'opportunité de sauver ou de mettre en danger des couples. Un choix qui enchante particulièrement Chris Marques.

"Si t'es nul, tu rentres. Je trouve que c'est génial de remettre l'accent sur le fait que le travail, la performance égale la réussite, ce sont de bonnes valeurs", a-t-il déclaré lors de la conférence de presse mardi 31 août 2021. Mais Chris Marques ne se réjouit pas de tout. Le champion de danse n'est par exemple pas emballé par l'absence de pancartes pour noter les candidats (celles-ci seront simplement renvoyées vers un écran). "Dégoûté... Je suis dégoûté. J'en ai discuté en plus, je disais que c'était très important, si la note apparaissait avant les pancartes etc... et on me dit 'non mais il n'y en a plus...' On m'a cassé un rêve, c'était mon mouvement préféré", a-t-il regretté non sans humour.

Tu vas pleurer c'est sûr

Qui plus est, Chris Marques n'est pas friand de la règle du buzz. Car oui, lors des deux premiers prime, chaque juge aura l'opportunité de buzzer pour son couple favori. Si un couple obtient les 4 buzz du jury, il est immunisé pour les éliminations. Une possibilité qui pourrait bien ne jamais se concrétiser selon lui. "Qu'est-ce qui cloche ? Il faut que les 4 jurés soient d'accord dans les deux premières émissions ! Ils veulent que par magie, on se dise 'waouh, toi tu es le prochain Michael Jackson, super', ça ne va jamais le faire ! J'ai déjà du mal à sortir un 7...", a-t-il reconnu, très sceptique à l'idée de voir d'excellentes prestations dès le début de la saison.

Son confrère, la nouvelle recrue François Alu, se montre quant à lui plus optimiste :"Peut-être qu'on aura des surprises et peut-être que dès le premier épisode il va se passer un truc dingue, on va se mettre à pleurer..." Un espoir qui ne convainc pas du tout Chris Marques. "Tu n'as vraiment pas vu assez d'émissions ! Tu vas pleurer c'est sûr mais pas pour la raison que tu penses", a-t-il rétorqué un brin farceur.

Chris Marques peut être rassuré car, après les deux premiers épisodes, le buzzer devient une sanction pour les candidats puisqu'il pourra les envoyer directement en dernière chance. "Là ça me parle !", s'est-il enthousiasmé à cette idée.