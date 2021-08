Danse avec les stars 2021 : Nouveau pouvoir du jury, nouvelles règles... les nouveautés de la saison 11

Plus que quelques semaines avant que l'émission Danse avec les stars ne fasse son grand retour sur TF1 après un an d'absence. C'est désormais le vendredi soir, à partir du 17 septembre prochain, que les téléspectateurs auront rendez-vous pour des séances de cha-cha ou de rumba. Et pour cette onzième saison, la production de l'émission a décidé de tout revoir ! Lors de la conférence de presse qui s'est tenue ce vendredi 27 août, il a été possible d'en savoir plus...

Pour commencer, les deux premiers numéros de la saison seront enregistrés à l'avance. Les 12 couples en compétition seront alors enfin présentés, 6 d'entre eux le 17 septembre et les six derniers le 24 septembre. Ils livreront leurs premières prestations devant un public réduit de 50% en raison de la crise sanitaire, soit devant 300 personnes. À partir du troisième prime, Danse avec les stars sera diffusée en direct chaque semaine sur TF1.

Le pouvoir au jury

L'une des grandes nouveautés de la saison est le rôle du jury qui prend une place plus importante. Chacun aura l'opportunité de "buzzer" lors des deux premiers prime pour leurs couples favoris. Si un couple obtient les 4 buzz du jury, il est immunisé pour les éliminations. Mais attention, dès le troisième prime, le buzz sera redouté puisqu'il pourra au contraire envoyer des candidats directement en dernière chance. Les juges n'auront par ailleurs plus de pancartes pour annoncer les notes, elles seront simplement renvoyées vers un écran et qu'il seule note sera donnée (auparavant il y avait un vote pour l'artistique et la technique). Pendant ce temps, les candidats patienteront près de la "hot sit" (pour remplacer la "red room"), il s'agit d'un fauteuil où le dernier au classement attend d'être "détrôné".

Enfin, à chaque fin d'émission, ce ne sont plus deux mais trois couples qui se retrouveront en danger. Le public pourra sauver son préféré, tout comme les membres du jury. Le troisième binôme se retrouvera alors éliminé. En clair, c'est une toute nouvelle version de Danse avec les stars que nous propose TF1, et ça promet !