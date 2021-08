Danse avec les stars 2021 : La date de diffusion annoncée, un gros changement attendu !

L'attente aura été longue. Danse avec les stars est l'un des programmes télé qui a le plus été impacté par la crise sanitaire. Après une saison 10 réussie et remportée par Sami el Gueddari en 2019, TF1 n'a eu d'autres choix que de reporter le tournage de l'édition suivante. Mais après plus d'un an d'incertitude, Danse avec les stars s'apprête à faire son grand retour. Mardi 24 août 2021, la date du début de la diffusion a même été annoncée.

C'est à partir du 17 septembre prochain que les téléspectateurs pourront juger les prestations des nouveaux candidats. Et surprise, il s'agit d'un vendredi ! En effet, TF1 a dû revoir la case de l'émission habituellement diffusée le samedi pour faire de la place cette année à The Voice All Stars, qui sera lancée dès le 11 septembre.

Comme pour les deux saisons précédentes, Camille Combal s'est vu confier les rênes de Danse avec les stars. Karine Ferri ne l'accompagnera plus pour présenter la première partie de l'émission mais elle se retrouvera en revanche seule pour la suite.

Enfin, rappelons que le jury du programme fait peau neuve cette année avec les arrivées de Jean-Paul Gaultier, François Alu et Denitsa Ikonomova (quadruple gagnante du show). Seul Chris Marques retrouvera sa place, lui qui est juré depuis la première saison du programme. Du côté des danseurs, Coralie Licata a été choisie pour palier à l'absence de Denitsa Ikonomova. Une jolie brune très talentueuse qui n'est autre que l'épouse du danseur Christophe Licata.

Le casting a lui aussi fini d'être officialisé. Douze personnalités vont se déhancher chaque semaine sur le parquet, à savoir Lucie Lucas, Moussa (Koh-Lanta), Aurélie Pons, Lola Dubini, Wejdene, Bilal Hassani, Jean-Baptiste Maunier, Lââm, Gérémy Crédeville, Tayc, Michou et la star internationale Dita Von Teese.