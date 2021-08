Danse avec les stars 2021 : L'identité du dernier membre du jury enfin dévoilée

D'ici quelques mois, la compétition va reprendre sur TF1 avec le lancement de la nouvelle et onzième saison de Danse avec les stars, longtemps reportée en raison de la crise sanitaire. Et ces derniers jours, les choses se précisent enfin ! Ce mercredi 4 août 2021, la lumière a été faite sur les membres du jury. En effet, si l'on savait déjà que Chris Marquès sera rejoint par la quadruple gagnante de l'émission Denitsa Ikonomova et le couturier Jean-Paul Gaultier, un dernier nom n'avait pas encore été dévoilé.

C'est désormais chose faite. D'après les informations de Télé Loisirs, c'est François Alu qui a été choisi pour compléter le jury. Son nom ne vous dit peut être rien et pourtant, il est une superstar dans le milieu de la danse. Âgé de 27 ans, il est Premier danseur au Ballet de l'Opéra de Paris (le dernier rang avant celui d'Etoile, ndlr).

François Alu se passionne pour cet art depuis son plus jeune âge, grâce à sa mère professeure de danse mais aussi grâce à une Étoile bien connu de Danse avec les stars qui lui donné envie à la télévision. "Le jour où j'ai vu virevolter Patrick Dupond, j'ai été conquis", a-t-il confié au magazine Têtu.

À seulement 10 ans, il rejoint l'école de danse de l'Opéra de Paris et intègre le corps de ballet en 2010, à 17 ans. Trois ans plus tard, en 2013, il devient Premier danseur. Avec le temps, François Alu s'est spécialisé en danse classique et contemporaine mais aussi au hip-hop. Les professionnels du milieu de la danse et journalistes s'accordent pour le décrire comme un danseur "doté d'un talent hors pair comme on n'en voit pas une fois en dix ans". Ça promet !

Il partagera son expérience auprès des danseurs mais surtout des candidats de cette saison, à savoir : Laam, Wejdene, Bilal Hassani, Tayc, Jean-Baptiste Maunier, Aurélie Pons, Michou, Lucie Lucas, Lola Dubini, Gérémy Crédeville, Moussa (Koh-Lanta) sans oublier la star internationale Dita Von Teese.