Danse avec les stars - Patrick Dupond : son remplaçant a eu un "coup de foudre" pour lui

La nouvelle a été officialisée au début du mois d'août. François Alu va compléter le jury de la prochaine saison de Danse avec les stars, déjà composé de Chris Marques, Denitsa Ikonomova et Jean-Paul Gaultier. Une place largement méritée malgré son jeune âge et pour cause, à 27 ans, il est déjà une superstar dans le milieu de la danse étant le Premier danseur au Ballet de l'Opéra de Paris (le dernier rang avant celui d'Etoile, ndlr).

François Alu prendra donc la relève après le décès de Patrick Dupond en mars dernier, lui qui a été juré de l'émission pendant deux saisons en 2018 et 2019. C'est d'ailleurs cette Étoile qui a donné envie à François Alu de se lancer dans la danse. "Un jour ma grand-mère m'a mis entre les mains une vidéo de Patrick Dupond et là, ça a été le coup de foudre. Je me suis dit que j'avais vraiment envie de devenir danseur. Il a été un père artistique", a-t-il confié lors d'une interview pour Le Berry Républicain.

Patrick Dupond a donc toujours représenté un mentor aux yeux du jeune danseur, notamment en raison de leurs points communs. "Je pense que ce qui nous liait fondamentalement c'était notre vision du spectacle : l'artiste, une fois qu'il est en scène, il doit pouvoir mourir en scène. (...) Il faut être à 100 % tout le temps, et je ne vois pas le métier autrement", a expliqué François Alu.

Je le défendrai toujours

La nouvelle figure de Danse avec les stars a même eu l'occasion de rencontrer l'époux de Leïla Da Rocha pour son plus grand plaisir. Il en garde de merveilleux souvenirs et ne tarit pas d'éloges à son sujet : "La première fois que je l'ai vu, c'est quand il est passé à l'école de danse, j'étais ravi. Je l'ai aussi recroisé à l'opéra Garnier. C'était quelqu'un qui avait toujours un grand sourire, très gentil et très généreux. Il avait envie d'aider, de donner et de transmettre. (...) C'est vraiment lui qui m'a toujours inspiré. C'est grâce à lui que j'ai commencé et c'est comme ça, je le défendrai toujours, quoiqu'il arrive." Une belle façon de saluer la mémoire de l'inoubliable Patrick Dupond.