Patrick Dupond : Sa compagne Leïla Da Rocha prend une décision, pour se ressourcer

La mort de Patrick Dupond, survenue le 5 mars 2021, suscite encore une vive émotion. La douleur est ravivée par Leïla Da Rocha, la compagne du danseur étoile. Reconnaissante du soutien reçu, elle a fait une annonce aux fans de son compagnon disparu.

Ce samedi 20 mars 2021, Leïla Da Rocha s'est adressé aux admirateurs de Patrick Dupond. Sur la page Facebook de ce dernier, suivie par plus de 2000 abonnés, elle les a remerciés du soutien qu'elle a reçu depuis la mort du danseur étoile et ancien directeur de l'Opéra de Paris.

"Merci à tous... Pour vos mots qui soignent mes maux, vos fleurs qui embaument mon coeur, et vos pensées qui apaisent les miennes, écrit-elle en légende d'une photo d'un nuage en forme de coeur. Comme Patrick le souhaitait... 'show must go on !' Mais comme il le disait aussi, 'step by step'... Alors pour quelques temps, je quitte les réseaux sociaux afin de me ressourcer. Prenez soin de vous et soyez prudents. À bientôt, Leïla".