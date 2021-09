Danse avec les stars 2021 : François Alu, le nouveau juré, se confie

François Alu complète cette année le jury de la nouvelle et onzième saison de Danse avec les stars, déjà composé de Chris Marques, Denitsa Ikonomova et Jean-Paul Gaultier. Une place qu'il n'a pas volée malgré son jeune âge et pour cause, à 27 ans, il possède une belle renommée dans le milieu de la danse étant le Premier danseur au Ballet de l'Opéra de Paris (le dernier rang avant celui d'Etoile).

Reste désormais à savoir s'il brillera autant avec le rôle qui lui a été confié dans le programme de TF1. François Alu fera en tout cas tout pour ne pas trahir sa personnalité. "C'est très dur de s'auto-analyser comme ça. J'ai envie d'être le plus juste possible mais en même temps c'est absurde de dire ça parce que la danse c'est un art et l'art c'est subjectif par définition. Donc moi, j'ai surtout envie d'apporter des conseils. Évidemment, il y a un moment où, forcément, je devrais donner mon avis mais ce sera par rapport à ce que j'aurais vu avant, par rapport à l'évolution", a-t-il expliqué lors de la conférence de presse de Danse avec les stars qui a eu lieu le 31 août dernier.

François Alu ne se laissera quoi qu'il en soit pas influencé par la popularité d'un candidat ou d'un autre. "Je suis très sensible à l'argument de la notoriété qui n'a pas grand intérêt, sinon dans ces cas là c'est pipé. Il y a une chose qui est sûre, c'est que je suis quelqu'un de très droit, j'ai des valeurs morales et j'aimerai qu'elles puissent s'appliquer là-dessus. Même si j'adore la personne, j'essayerais de dire les choses les plus difficiles avec tact mais il faut les dire. C'est une question de passion et je trouve ça normal de délivrer ce qui me semble le plus honnête", a-t-il promis.

Les téléspectateurs ont rendez-vous le 17 septembre prochain pour le lancement de Danse avec les stars, où les six premiers couples de la saison seront enfin présentés.