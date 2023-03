Jean Paul Gaultier et la mort de son ancien compagnon Francis, à 40 ans : il se confie comme rarement

Président de l'association Sidaction depuis juin 2020, Jean Paul Gaultier prépare actuellement la prochaine campagne de sensibilisation et de collecte de fonds qui aura lieu du 24 au 26 mars 2023. Dans le cadre de cette actualité, le célèbre créateur s'est fait dresser le portrait dans 50'inside sur TF1 samedi 18 mars 2023. Le couturier désormais à la retraite a été interrogé par Nikos Aliagas sur la longévité de sa carrière dans la mode, ses passions et ses succès. Humble, il a parcouru sa vie depuis ses débuts dans la mode à travers des images d'archives, et partagé sa passion indéfectible pour la création.

S'il est aujourd'hui retiré, il a confié continuer à créer et s'émerveille encore de tout le chemin parcouru. "C'est la meilleure preuve d'amour le fait de porter un vêtement que j'ai fait", a-t-il répondu à la question de la dépossession de son propre nom. Mais la vie de Jean-Paul Gaultier, ce n'est pas seulement les paillettes et la gloire. L'homme de 70 ans aussi surmonté des épreuves. Parmi elles, le décès de son compagnon de longue date Francis Menuge en 1990, emporté par le Sida alors que Jean Paul Gaultier n'avait que de 37 ans. Une terrible épreuve sur laquelle il est toujours resté discret dans les médias.