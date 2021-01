Jean-Paul Gaultier dévoile une rare photo de Francis, son compagnon mort du Sida

Accompagné de Line Renaud bien sûr, Jean-Paul Gaultier était l'invité de l'émission Quotidien (TMC) diffusée le 28 janvier 2021. La comédienne et le couturier sont actuellement en campagne en faveur du Sidaction : puisque le traditionnel Dîner de la mode n'a pas eu lieu cette année à cause de la crise sanitaire, une vente aux enchères digitale au profit de l'association se tient du 28 au 31 janvier. Tout en encourageant les Français à faire monter les enchères, le créateur de mode a rappelé pourquoi son engagement dans la lutte contre le VIH est si personnel.

En 1990, Jean-Paul Gaultier a en effet perdu son compagnon de longue date, Francis Menuge, des suites du Sida. Les deux hommes vivaient et travaillent ensemble depuis près de 15 ans avant que la maladie ne les sépare. Jeudi soir dans Quotidien, le styliste a accepté de partager une photo personnelle, réalisée par le célèbre photographe Jean-Baptiste Mondino : un portrait en noir et blanc sur lequel Jean-Paul Gaultier prend la pose en tenant dans ses mains une photo de Francis Menuge. "Il est mort en 1990, à un moment où il n'y avait pas encore... Trois mois après, il y avait le médicament qui pouvait faire durer plus longtemps. Lui est passé juste avant, s'est souvenu l'enfant terrible de la mode. Depuis 82-83 on avait commencé à entendre parler de ça, mais on ne savait pas trop comment c'était, comment ça s'attrapait."

En avril 2019, Jean-Paul Gaultier avait déjà évoqué cette épreuve personnelle en racontant : "En 1987, on a décidé, avec Francis, de faire un test. Il s'est avéré qu'il était séropositif. L'annonce a été, pour moi, comme un couperet, s'était-il souvenu. À cette époque, on savait qu'il n'y avait aucune issue. Tous les gens mouraient. Francis lui a tenu trois ans, avec des attaques, la tuberculose. On a vécu toutes les étapes. On perdait espoir, puis il allait mieux. Je suis même allé aux États-Unis chercher un antirétroviral. Mais la dernière année, fin 1990, il est entré à l'hôpital pour ne plus en sortir, sauf à la fin où on a préféré l'avoir à la maison (...). Je mène ce combat pour lui, mais aussi pour les jeunes qui n'imaginent pas qu'ils peuvent être contaminés."

Depuis 2020, le styliste à la marinière, qui a retrouvé l'amour dans les bras d'un autre homme à l'identité mystérieuse, est le nouvel ambassadeur du Sidaction au côté de Line Renaud et de la présidente Françoise Barré-Sinoussi. L'association continue de financer la recherche contre le Sida, tout en aidant les malades grâce aux dons : en ligne sur don.sidaction.org ou en prenant part à la vente aux enchères qui se tient du 28 au 31 janvier sur le site de Drouot Digital.