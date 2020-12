Jean-Paul Gaultier "pacsé depuis cinq ans" et bientôt des enfants ? Il répond

Pendant toutes ces années, Jean-Paul Gaultier est resté très secret sur ses relations amoureuses. Le styliste désormais retraité n'évoque quasiment jamais sa vie privée, lui qui partage la vie du même homme depuis plus de douze ans. Dans un entretien à Têtu à l'occasion du numéro qui fête son 25e anniversaire, avec des icônes LGBT, l'éternel couturier s'est confié sur son couple, révélant au passage être pacsé.

"Je suis pacsé depuis cinq ans. Étant moi-même resté un éternel enfant, je serais incapable d'en élever un. Et puis, créer une collection est un peu un accouchement à chaque fois. À raison de deux par an, cela me fait déjà 90 bébés !", a expliqué Jean-Paul Gaultier, le 9 décembre 2020. Dans cet entretien, le créateur souligne également l'importance de la diversité des carnations et des corps. "J'ai toujours pensé qu'il n'y avait pas qu'une seule forme de beauté. Dès mes premiers défilés, j'ai recherché des mannequins non professionnels avec des physiques particuliers, singuliers, de différentes morphologies, de différentes cultures et de différents types de peau. Vive les différences", s'est réjoui le créateur.

C'est peut-être cette légèreté à toute épreuve qui a tant séduit son homme, dont l'identité reste encore secrète. "Je n'expose pas ma vie privée. Ma vie est tout à fait normale, elle est juste différente de par mon métier. À la maison, je regarde la téloche et je mange. Basta ! Je ne suis pas du tout mondain, je ne me sens pas spécialement à l'aise dans les soirées", confiait-il à Paris Match en janvier 2020, précisant au passage être en couple depuis vingt ans.

