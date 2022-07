Tina Kunakey, look d'ado surprenant face à Bilal Hassani et Rossy de Palma très sexy au défilé Jean-Paul Gaultier

Il a fait très beau ce mercredi 6 juillet 2022 à Paris malgré la pluie de stars qui s'est abattue sur la rue Saint-Martin à la maison Jean-Paul Gaultier et pour cause. Le célèbre couturier, que les mains expertes d'Olivier Rousteing, directeur artistique de la marque Balmain, ont aidé pour la nouvelle collection Automne/Hiver 2022/2023, a dévoilé ses dernières créations devant un parterre d'invités, tous plus prestigieux les uns que les autres.

Kim Kardashian a fait le déplacement en famille. Avec sa mère Kris Jenner et sa fille North, 9 ans, la chérie de Pete Davidson a fait sensation dans une robe moulante, faux piercing au nez. Des comédiens de la série à succès Emily in Paris étaient aussi présents. Si la star du programme Lily Collins a passé son tour, Ashley Park (Mindy), Camille Razat (Camille) et Lucien Laviscount (Alfie) se sont montrés très complices à leur arrivée au défilé. Eux ont fait le show face à une Tina Kunakey quasi-incognito. La femme de Vincent Cassel, baskets multicolores aux pieds, portait un jean lose, un top manches longues légèrement transparent aux motifs psychédéliques en plus de lunettes de soleil et d'une queue de cheval basse bien sage contrairement à Bilal Hassani, en total look jean et perruque rousse pour un effet bien plus rock.

Afida Turner était elle aussi de la partie, moulée dans une combi pantalon très près du corps en cuir, soulignant ses généreuses formes et son décolleté XXL. Flora Coquerel et l'animatrice Daphné Bürki ont elle aussi fait le show, à l'image d'Amanda Lear, éventail en main, dont la tenue rouge à pois s'accordait parfaitement à ses lunettes fumées. Rossy de Palma s'est elle aussi fait remarquer comme lors du dernier Festival de Cannes. La comédienne portait une magnifique robe smoking très fendue au niveau de la jambe. Autre look sexy, celui du mannequin Jourdan Dunn dont la robe très spéciale et surtout toute en transparence en dévoilait beaucoup... Le constat est formel : les stars ont vraiment tout donné pour soutenir Jean-Paul Gaultier.