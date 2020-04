Daphné Bürki traitée de bourgeoise : son compagnon sort les griffes

Comme régulièrement depuis le début du confinement, Gunther Love (Sylvain Quimène de son vrai nom), compagnon de Daphné Bürki, poste des vidéos rigolotes depuis leur appartement. Des séquences qui ne font pas rire un internaute qui s'en est pris au couple. Mais voilà, le champion du monde d'Air Guitare a du répondant.

En légende de la vidéo humoristique postée le 1er avril sur Twitter, où l'on voit Daphné Burki chanter et danser chez elle, son chéri jurant de ne pas rentrer dans son jeu, un internaute a écrit : "La difficulté du confinement chez les bourgeois." Une critique gratuite qui a agacé Sylvain Quimène. "J'hallucine sur ton message. T'as raison mon gars, diffuse de la merde. On en a bien besoin en ce moment. Et c'est pas bourgeois. C'est Showbiz", lui a-t-il répondu.

Mais ça ne s'est pas arrêté là puisque l'internaute qui se fait appeler Big Moustache sur Twitter a poursuivi : "Vexé ? T'es un bourgeois, mec. Tu ne penses pas qu'il serait de bon ton de dénoncer avec nous l'incompétence du gouvernement plutôt que nous balancer tes privilèges (peut être acquis sur de l'argent public) à la gueule ?" Sylvain Quimène a répondu une nouvelle fois : "Vexé de quoi ? T'es un trou duc qui parle sans savoir. T'as besoin de t'occuper, visiblement, rapproche-toi de l'antenne du Secours Pop proche de chez toi. Ils ont besoin d'aide. Et remballe tes clichés de vieux frustré. Tu sers pas la cause."

Des internautes ont ensuite pris la défense du couple.