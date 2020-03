Daphné Bürki touchée de très près par le coronavirus : elle renonce à son direct

Mardi 24 mars 2020, les téléspectateurs de l'émission spéciale Ensemble avec nos soignants sur France 2 ont été surpris. Alors qu'ils devaient voir Michel Cymes et Samuel Étienne à la présentation, puis finalement Daphné Bürki avec Samuel Étienne (Michel Cymes s'étant décommandé pour se consacrer à la préparation de l'émission Vous avez la parole prévue jeudi sur France 2,) finalement, Samuel Étienne s'est retrouvé avec Faustine Bollaert. Un micmac qui a une explication.

C'est Daphné Bürki elle-même qui s'est expliquée en direct au début du programme... depuis chez elle : "Il y a un cas de coronavirus qui a été détecté dans mon entourage très proche cet après-midi, et compte tenu des mesures sanitaires, on a pris la décision que je ne vienne pas vous rejoindre au studio. Faustine et Samuel, c'est vous qui allez assurer, et je vous remercie du fond du coeur. Ça fait quelques jours qu'on prépare cette émission de solidarité, on est époustouflés, on est touché au coeur par toutes vos initiatives pour venir en aide aux soignants et aux plus démunis, vous êtes absolument formidables et on va vous rendre hommage ce soir. Ce soir, on va passer un moment ensemble, et c'est aussi à ça que sert la télévision, en fait."

Une personne de son entourage "très proche"... S'agit-il de son compagnon Gunther Love, de son vrai nom Sylvain Quimène ? De leur fille Suzanne, née en juillet 2013, de l'autre fille de Daphné Bürki, Hedda, née de ses amours avec le chanteur Travis Bürki ? Espérons en tout cas que toute la petite famille se porte bien.

Il y a quelques jours, Sylvain Quimène avait beaucoup fait rire la Toile en postant sur Twitter une vidéo de Daphné Bürki en plein confinement. Et il ne cachait pas que sa chérie était très fatigante !