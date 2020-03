Daphné Bürki fatigante pendant le confinement : son compagnon témoigne

On connaît Daphné Burki pour sa bonne humeur et sa folie. Des traits de caractère qui lui valent d'être une animatrice très appréciée. Mais au quotidien, surtout en période de confinement à cause du coronavirus, il ne semble pas si facile que ça de passer ses jours et ses nuits à ses côtés. Son compagnon a témoigné sur Twitter.

Le champion d'air guitar Gunther Love, de son vrai nom Sylvain Quimène, a publié une vidéo amusante jeudi 19 mars 2020. On peut voir Daphné Bürki et leur fille Suzanne, née en juillet 2013, danser à leur fenêtre avec la musique à fond et des effets de lumière. Un moment festif qui a certainement eu lieu après les applaudissements pour soutenir le personnel soignant, tous les soirs à 20h.

Face à la caméra, Sylvain Quimène raconte : "Arrêtez de l'encourager. Même les enfants ont envie de se barrer de l'appartement. En fait, il faut montrer les croisières Daphné Bürki." C'est bien sûr de l'humour. Ce que révèle cette vidéo, c'est que la présentatrice de 40 ans est à fond et qu'elle a l'air de très bien vivre son confinement. Elle ambiance même les voisins. Elle n'est pas animatrice pour rien ! Rappelons que Daphné Bürki est aussi maman d'une autre fille, Hedda, née de ses amours avec le chanteur Travis Bürki. Dans ce même post, Gunther Love remercie le personnel soignant pour son engagement.

En 2019, dans Télé Câble Sat, Daphné Bürki avait fait des confidences sur son couple et avait évoqué le mariage : "Je ne me suis pas mariée. Lui veut bien se marier. Moi, je suis fiancée depuis huit ans et j'ai ma bague de fiançailles. C'est bien, car dans les dîners, je suis toujours assise à côté de lui."