Kim Kardashian : pourquoi le tatouage de Pete Davidson pose tant problème...

C'est la dernière folie de Pete Davidson. Pour prouver son amour à sa compagne Kim Kardashian, l'ex-petit ami d'Ariana Grande ne recule apparement devant rien et s'est fait trois tatouages, lourds de sens, comme révélé par Page Six. L'acteur de 28 ans a désormais tatoué dans le cou "KNSCP", ce qui ressemble très fortement, comme remarqué par les fans, aux initiales du clan : Kim, North, Saint, Chicago et Psalm. Le nouveau compagnon de l'ex de Kanye West s'est donc fait tatouer les noms des enfants de sa belle et du célèbre rappeur. Une belle preuve d'amour ? Certains pensent que l'homme va trop loin.

Sur Twitter, les fans du clan Kardashian et de Kanye West se déchaînent depuis la révélation de ce tatouage. "Il va trop loin...", c'est ce qui revient le plus au sujet de la preuve d'amour de Pete Davidson. Les détracteurs de ce dernier ne comprennent pas pourquoi il s'est fait tatouer les initiales des enfants de l'ex-mari de sa compagne, alors qu'il vient tout juste de les connaître. "Kanye avait raison Pete Davidson bizarre comme l'enfer parce que pourquoi ferais-tu ça", "Bon à la limite Kanye il est bipolaire mais Pete Davidson c'est quoi son problème ???", peut-on également lire sur le réseau social. Des tweets de nombreuses fois partagés. Le geste de trop de Pete Davidson ?

Pete Davidson a déjà trois tatouages pour Kim !

Ce n'est pas le seul tatouage que s'est offert le compagnon de Kim Kardashian, qui était à ses côtés pour le Met Gala 2022 où la soeur de Khloe et Kourtney Kardashian, et Kendall et Kylie Jenner a brillé en Marylin Monroe des temps modernes. En effet, l'ex boyfriend d'Ariana Grande possède également deux autres tatouages en référence à son nouvel amour, notamment la phrase "Ma copine est avocate", et "Kim" sur le torse. Des oeuvres qui n'ont naturellement pas autant fait jaser...

Kim Kardashian n'était pas la seule du clan Kardashian/Jenner a avoir été remarquée au Met Gala 2022. En effet, tout le clan était de sortie puisque même Kris Jenner était présente à New York ce lundi 2 mai 2022. Kylie Jenner a aussi fait sensation dans une robe de mariée d'honneur dessinée par son ami regretté Virgil Abloh.