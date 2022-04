Kim Kardashian embarrassée : son fils tombe sur sa sex tape !

Ce jeudi 14 avril avait lieu la diffusion du premier épisode des The Kardashians, la nouvelle série qui met en scène la vie de la plus célèbre famille d'Amérique. Après s'être fait remarquer sur la tapis rouge de l'avant-première dans une robe incroyablement moulante, Kim Kardashian est, cette fois, apparue dans son intimité pour les débuts de ce nouveau show. L'occasion pour les fans de voir Kim K rattrapée par son passé sulfureux devant son fils...

C'est une des scènes marquantes du premier épisode, Kim Kardashian a surpris son fils Saint, 6 ans, sur le net devant une publicité de sa fameuse sex tape."Il y avait un cliché de moi en train de pleurer, et ensuite j'ai regardé et il y avait écrit quelque chose de très inapproprié du style 'la nouvelle sextape de Kim, a expliqué la star avant de confier, apparemment, ce sont des images jamais diffusées de ma vieille sextape. La dernière chose que je veux en tant que maman est que mon passé resurgisse vingt ans plus tard, surtout pendant un moment avec toute ma famille. Cette m**** est tellement embarrassante et je dois m'en occuper (...) Si mon fils avait été un peu plus grand et qu'il savait lire, j'aurais été morte de honte."

On l'a vu, ensuite appeler son mari de l'époque, Kanye West pour partager la scène qu'elle venait de vivre. Ce dernier a tenté de calmer sa compagne pendant qu'elle s'exclamait, déterminée : "Plutôt mourir plutôt que de laisser cette m**** arriver une nouvelle fois. Je veux juste que ça disparaisse. Ils ne vont pas m'emm***** comme ça."

On se souvient que cette vidéo réalisée en 2007 avec le chanteur Ray J avait propulsé la jeune femme sur le devant de la scène médiatique. Elle avait par la suite permis au clan Kardashian de signer un contrat avec E! et lancer le programme L'incroyable famille Kardashian. Mais comme rien ne s'efface sur internet, 15 ans plus tard, Kim K est contrainte de protéger ses 4 jeunes enfants de ces images.

The Kardashians sur Hulu et Disney+ depuis le 14 avril 2022.