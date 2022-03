Kim Kardashian et Kanye West enfin divorcés : la guerre pour la garde des enfants commence !

Ils sont officiellement célibataires ! Le 2 mars 2022, Kim Kardashian (41 ans) et Kanye West (44 ans) ont légalement divorcé devant la Cour supérieure de Los Angeles. Désormais, la star de l'émission de télé-réalité Keeping Up With the Kardashians (qui était mariée au rappeur depuis 2014) ne portera donc plus le nom de son ex-époux. Lors d'une audience avec le juge Steve Cochran, la nouvelle avocate de Kanye West Samantha Spector, a déclaré que son client n'avait "aucun problème" avec le fait que Kim Kardashian récupère son nom mais qu'il était en revanche plus préoccupé par ses "actifs" et ses "intérêts".

Visiblement ravie de se séparer du rappeur, "Kim a souri après que le juge ait lu les questions et lui ait dit qu'elle retrouvait son statut de célibataire". Un état d'esprit qui ne semble pas malheureusement partagé par Kanye West, qui a notamment fait livrer des roses à la mère de ses enfants dans l'espoir de la reconquérir à la Saint Valentin.

L'objectif de M. West est d'empêcher le remariage de Mme Kardashian

L'avocate du rappeur - qui s'est affiché avec Julia Fox (32 ans) ou Chaney Jones (24 ans) - a également indiqué "qu'il y a beaucoup de problèmes de garde qui doivent être résolus". Ce à quoi l'avocate de Kim Kardashian aurait répondu, d'un ton assez sec : "Je ne pense pas, votre Honneur. Il n'y a pas eu de problèmes l'année dernière." Pour rappel, le couple a quatre enfants : deux filles, North et Chicago (8 et 4 ans respectivement) et deux garçons, Saint et Psalm (6 et 2 ans).

Précédemment, l'avocate de Kim Kardashian avait déjà dénoncé le comportement de Kanye West dans des documents judiciaires datant de février 2022. "Il est clair que l'objectif de M. West est d'empêcher ou de rendre difficile le remariage de Mme Kardashian" pouvait-on notamment lire.

Pour rappel, la fille de Bruce Jenner désormais en couple avec Pete Davidson avait dévoilé les réelles raisons de son divorce avec celui qu'on surnomme désormais Ye lors d'une interview dans l'émission Saturday Night Live : "J'ai épousé le meilleur rappeur de tous les temps (...) Pas seulement ça ; c'est l'homme noir le plus riche d'Amérique (...) Alors quand j'ai divorcé, vous devez savoir que ça s'est joué sur une seule chose : sa personnalité."

Kim Kardashian et Kanye West seront de nouveau devant le juge le 5 août 2022 afin de discuter des suites de leur divorce.