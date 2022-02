Kim Kardashian a peur pour la sécurité de son compagnon, à cause de Kanye... qui assume !

Amoureux de Kim Kardashian depuis de nombreuses années, Ye était parvenu à la séduire en 2012. Leur histoire d'amour s'était concrétisée l'année suivante, en 2013, avec la naissance de leur fille aînée, North (8 ans aujourd'hui). Ils s'étaient ensuite fiancés le 20 octobre 2013, date de l'anniversaire de Kim, puis mariés le 24 mai 2014 à Florence, en Italie.

Le couple a ensuite accueilli ses deuxième, troisième et quatrième enfants, Saint, Chicago et Psalm (6, 3 et 2 ans), les deux derniers grâce à deux mères porteuses. Kim et Kanye ont fait l'objet d'insistantes rumeurs de séparation depuis 2016, année du vol à main armée subie par Kim et de la dépression nerveuse de Kanye. La star de télé-réalité a demandé le divorce le 19 février 2021.