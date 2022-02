Julia Fox : Mannequin à la Fashion Week, elle continue son déballage sur Kanye West

Kanye West s'était montré résolu à tourner la page Kim Kardashian, mais la réalité était tout autre ! Il a toujours espéré une réconciliation avec son ex-épouse, même pendant sa brève relation avec Julia Fox. Ye aurait même poussé l'actrice à l'officialiser et à la médiatiser...

Cette confidence, Julia Fox l'a faite elle-même, sur Instagram. L'héroïne du film Uncut Gems a commenté une publication du compte Hollywood Unlocked à son sujet et répondu à une internaute, qui lui reprochait d'avoir médiatisé sa relation avec Kanye West pour gagner en notoriété. "Tu as parlé de cet homme dans la presse comme si vous étiez mariés. Tu avais juste besoin d'attention. C'était même pas un quart d'heure de gloire, peut-être seulement deux minutes", lui a écrit une internaute. Julia a répondu, en faisant allusion à son ex : "C'est lui qui le voulait que je le fasse !!!!!"

Julia Fox avait officialisé sa romance avec Kanye auprès du magazine Interview, en racontant leur première rencontre et leurs premiers rendez-vous. L'ex-couple (que Julia avait surnommé "JuliYe") s'était également mis en scène dans une série de photos.

"J'ai rencontré Ye à Miami lors du réveillon du Nouvel An, et ça a été immédiat. Il nous a fait rire, danser et sourire toute la nuit, mes amies et moi. Nous avons décidé de rentrer à New York pour aller voir 'Slave Play'. Le vol de Ye a atterri à 18h, la pièce était à 19h et il était là à l'heure. Après la pièce, nous sommes allés dîner à Carbone, un de mes restaurants préférés. À l'intérieur, Ye a dirigé toute une séance photo pour moi pendant que les autres clients dînaient. Tout le restaurant a adoré et nous a encouragés. Après dîner, Ye m'a fait une surprise. Je suis encore sous le choc. Il avait réservé une chambre d'hôtel entièrement remplie de vêtements. Je ne sais pas comment il a fait, ni comment il a mis tout ça en place à temps. Mais j'étais très surprise. Qui fait ça pour un deuxième rencard ?, avait raconté Julia à Interview. Tout est très naturel. Je ne sais pas où ça nous mènera mais (...) j'adore l'expérience."

D'expérience, Julia en a justement vécu une nouvelle ce lundi 14 février 2022. La nouvelle célibataire a participé à son premier défilé de mode, pour le créateur LaQuan Smith, lors de la Fashion Week de New York.