Kanye West et Julia Fox inséparables : elle a déjà choisi leur surnom de couple !

"New year, new Ye!", s'est certainement dit Kanye West lors du passage à 2022. Le rappeur et créateur de mode a cessé les supplications envers son ex-femme Kim Kardashian et écrit un nouveau chapitre de sa vie amoureuse avec Julia Fox. D'ores et déjà, l'actrice a baptisé leur couple d'un adorable surnom...

"Jelena" (Justin Bieber et Selena Gomez), "Brangelina" (Brad Pitt et Angelina Jolie), "KimYe" (Kim Kardashian et Kanye West)... Les fans de couples de stars s'amusent à leur attribuer des surnoms ! Julia Fox et Ye n'échappent pas à la tradition. L'actrice s'est chargée elle-même du choix de leur nom et l'a dévoilé dans sa story Instagram du lundi 24 janvier 2022 : la jolie brune a simplement combiné les prénoms Julia et Ye, pour former "Juliye".

Ye et Julia sont en couple depuis le début du mois de janvier 2022. Ils ont rapidement officialisé leur romance, notamment en posant sur une série photo publiée par le magazine de mode Interview. Julia avait accompagné leur édito torride d'un petit texte, dans lequel elle racontait sa rencontre avec Ye et leurs premiers rencards.