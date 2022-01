Kanye West en couple avec Julia Fox : nouveau look (très) extravagant à Paris !

Alors que la Fashion Week 2022 se termine à Paris, les stars font encore le tour des défilés pour assister aux plus beaux shows de la saison. C'est le cas de Kanye West et de sa nouvelle compagne Julia Fox, qui se sont fait remarquer ce dimanche en assistant au défilé Schiaparelli dans une tenue quelque peu étrange !

Entièrement vêtus de cuir, le rappeur et sa nouvelle compagne ont gravi les marches du Petit Palais sous l'oeil des photographes. Kanye West avait même agrémenté sa tenue d'une cagoule noire opaque et de gants... Invisible, il n'est pas passé inaperçu, tout comme sa compagne aux yeux très maquillés de noir. Celle-ci avait choisi de ne porter comme couleur que son sac à main et ses boucles d'oreilles dorées.

La veille, ils s'étaient déjà illustrés au défilé Kenzo avec leur ensemble en jean, assortis pour elle de gants en cuir et d'une paire de boucles d'oreilles en forme de fesses. "Ye", quant à lui, avait associé sa veste en jean délavé avec une grande paire de bottes noires, qu'il a gardée, semble-t-il dans son ensemble en cuir.

Le couple, tout neuf, n'a officialisé sa relation qu'au début de l'année. En effet, ils se seraient rencontrés au Nouvel An, alors que le chanteur multipliait les appels à son ex, Kim Kardashian, pour réintégrer leur foyer familial.

Depuis, il est accusé de jouer de cette relation avec la jeune actrice pour rendre son ex-femme jalouse, des allégations auxquelles il n'a pas répondu publiquement. Julia Fox, qu'on décrit déjà comme le sosie de Kim Kardashian, a été l'objet de rumeurs la disant intéressée par l'argent et qu'elle a balayée rapidement.

Depuis son divorce avec le père de ses quatre enfants (North, 8 ans, Saint, 6 ans, Chicago, 4 ans et Psalm, 2 ans), la grande soeur de Kylie Jenner, quant à elle, a refait sa vie avec l'humoriste Pete Davidson, de 13 ans son cadet, et ne semble pas du tout disposée à renouer avec son ex, comme en témoigne la fête d'anniversaire de leur fille Chicago, début janvier, à laquelle elle ne l'a pas invité. Elle a cependant toujours déclaré qu'elle resterait en bons termes avec lui pour leurs enfants.