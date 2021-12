Kanye West supplie Kim Kardashian sur scène : "J'ai besoin que tu reviennes"

Pour reconquérir Kim Kardashian, Kanye West est prêt à tout, même à la supplier en public ! Il s'y est encore attelé jeudi soir, en plein concert. Son épouse et leurs enfants étaient présents et ont assisté au show mémorable de Ye et son ami Drake, réconciliés pour la bonne cause...

Ye et Drake sont restés en froid pendant plusieurs années et l'étaient encore jusqu'à mi-novembre. Ils ont tiré un trait sur leur embrouille (mariant rivalité musicale, soupçons de trahison du secret de l'existence du fils de Drake par Kanye et allusions à une liaison que Drake aurait eue avec Kim Kardashian) par l'intermédiaire de J Prince, figure de la planète Rap, fondateur du label Rap-A-Lot Records et activiste pour la sortie de prison de Larry Hoover.

C'est justement pour rallier l'opinion à la cause du fondateur du gang des Gangsters Disciples, condamné à six peines de prison à vie, que Ye et Drake sont montés sur scène ensemble, ce jeudi 9 décembre 2021. L'événement a eu lieu au Los Angeles Coliseum et était diffusé en direct sur Amazon Prime Video. Kim Kardashian y a physiquement assisté avec deux de ses quatre enfants, North et Saint (8 et 6 ans). Toute de noir vêtue, la superstar récemment nommée fashion icon aux People's Choice Awards a reçu une dédicace de son mari Ye, dont elle est séparée.

Ce dernier a improvisé un texte à la fin de la chanson Runaway, et chanté : "J'ai besoin que tu reviennes vers moi, plus précisément, Kimberly". Kimberly est le vrai prénom de Kim Kardashian.