Kim Kardashian et Kanye West séparés : l'ex couple se retrouve à un hommage bouleversant

"Virgil, tu étais toujours si doux, si gentil et si calme. Tu parvenais à avoir du temps pour tout le monde. Nous avons aussi souvent parlé de ton superpouvoir, le calme. Tu as tellement donné de toi au monde, parce que tu voulais qu'il soit plus stylé. Cette mort est dure à accepter", a poursuivi Kim Kardashian dans son eulogie publiée sur Instagram.

Virgil Abloh avait 41 ans. Le fondateur de la marque Off-White™, DJ et créatif pluridisciplinaire souffrait d'un cancer rare. "Pendant plus de deux ans, Virgil s'est vaillamment battu contre un cancer rare et agressif, l'angiosarcome cardiaque. Il a choisi de mener cette bataille en privé depuis son diagnostic en 2019, en subissant plusieurs traitements éprouvants, tout en dirigeant plusieurs institutions importantes dans la mode, l'art et la culture", a écrit le compte Instagram de Virgil Abloh le 28 novembre dernier.