Mort de Virgil Abloh : foudroyé par un cancer à 41 ans

Un styliste adulé par ses pairs

Styliste très en vogue, Virgil Abloh était notamment connu pour son style très éclectique, mélangeant haute couture et streetwear. Après avoir collaboré avec de nombreuses enseignes comme Ikéa, Nike ou encore l'emblématique groupe de rock, Guns N'Roses, le directeur artistique de Louis Vuitton s'est démarqué dans l'industrie de la mode en remettant au goût du jour les guillemets, qui par la suite, sont devenues sa marque de fabrique.

Architecte de formation, Virgil Abloh était également connu pour ses qualités de styliste et de directeur artistique pour de grandes maisons de luxe, notamment pour la griffe Louis Vuitton depuis 2018. À cela, il était également connu pour être DJ et, pendant un certain temps, le protégé et bras droit du rappeur Kanye West, désormais connu sous le nom Ye. Il laisse derrière lui, ses deux enfants, âgés de 6 et 9 ans.