Diaporama Mort de Virgil Abloh : foudroyé par un cancer à 41 ans

Virgil Abloh se balade dans New York City, New York, Etats-Unis, le 14 septembre 2021.

Bella Hadid et le designer Virgil Abloh lors du défilé "Off White" au lycée Carnot à Paris, le 4 juillet 2021. © Pierre Perusseau/Bestimage

Kanye West et Virgil Abloh vont déjeuner ensemble à New York, le 5 février 2020.

Virgil Abloh et Olivier Rousteing - Backstage du défilé de mode Hommes printemps-été 2020 "Off White" à Paris. Le 19 juin 2019 © Veeren / Bestimage

Natalia Vodianova et Virgil Abloh (fondateur et designer de Off White) backstage au défilé Off White "Collection Prêt-à-Porter Printemps/Eté 2019" lors de la Fashion Week de Paris (PFW), le 27 septembre 2018. © Veeren/CVS/Bestimage