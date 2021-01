Bernard Arnault : Son fils Alexandre annonce ses fiançailles avec la jolie Géraldine

Après Antoine, c'est au tour d'Alexandre Arnault de préparer son mariage ! Le deuxième fils du président-directeur général du groupe LVMH, Bernard Arnault, a en effet annoncé ses fiançailles avec la styliste Géraldine Guyot. Le couple a partagé cette heureuse nouvelle sur Instagram le 22 décembre 2020, en dévoilant une photo prise quelques instants après la demande officielle de monsieur.

"Fiancé à mon âme soeur et ma meilleure amie", Alexandre Arnault (28 ans) a-t-il écrit en légende de sa publication sur le réseau social. A l'image, le jeune directeur général de la marque de bagages Rimowa apparaît au côté de sa compagne tout sourire, la main désormais accessoirisée d'une large bague de fiançailles. "Oui un million de fois", la fondatrice de la marque d'accessoires D'Estrëe a-t-elle commenté, en relayant le même cliché sur son propre compte Instagram. Une demande qui survient un an et demi après que le couple a officialisé sa romance sur les réseaux sociaux. Depuis, les amoureux ont régulièrement partagé des extraits de leurs aventures entre l'Italie, la Grèce et le Japon.