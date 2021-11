Kanye West : Déterminé à reconquérir Kim Kardashian, par tous les moyens !

Peu après l'annonce de la demande de divorce de Kim Kardashian, Kanye West (désormais appelé Ye) se serait dit prêt à retrouver l'amour. L'artiste, qui a fricoté avec le top model Irina Shayk et l'influenceuse Vinetria, s'est finalement ravisé ; il fait tout son possible pour reconquérir son épouse, allant jusqu'à prier pour que leur couple se reforme et lui adresser un clin d'oeil sur les réseaux sociaux.

Ce week-end, des centaines de millions d'Américains célèbrent Thanksgiving et répondent à une question sur la reconnaissance. Ye y a répondu en publiant une prière de cinq minutes sur Instagram. Il y révèle la raison essentielle de sa gratitude : sa famille ! Une famille en péril à cause de sa séparation de Kim Kardashian, mais que l'interprète de l'album Donda est déterminé à sauver.

J'ai mis ma femme dans l'embarras...

"La seule chose à laquelle je pense, c'est comment reformer ma famille et comment soigner la douleur que j'ai causé, explique Ye. J'assume la responsabilité de mes actes. (...) J'ai subi un épisode bipolaire en 2016 et on m'a imposé un lourd traitement médical. Depuis, j'ai interrompu puis repris ce traitement, ce qui m'a exposé à de nouveaux épisodes bipolaires, que mon épouse, ma famille et mes fans avons dû endurer."

Il poursuit avec une référence à l'ancien président des États-Unis Donald Trump, dont il s'était publiquement rapproché en 2016 : "Mon Dieu, ma femme détestait que je porte cette casquette rouge. J'ai fait de ma famille et de moi une cible on refusant de m'aligner sur la position politique d'Hollywood, et ça a été dur pour notre mariage. Puis j'ai été candidat à l'élection présidentielle, sans une bonne préparation et sans allié dans chaque camp [républicain et démocrate, NDLR]. Au cours de la première et unique conférence de presse, j'ai mis ma femme dans l'embarras en évoquant publiquement une information sur ma famille".

En meeting à Charleston, Kanye avait révélé qu'il avait souhaité que Kim Kardashian avorte de leur fille aînée, North West (aujourd'hui âgée de 8 ans).