Kanye West en couple "depuis un bon moment" : sa nouvelle chérie n'a que 22 ans...

En août dernier, Kim Kardashian a apporté son soutien à son ex en défilant en robe de mariée Balenciaga lors de son show Donda, du côté de l'Illinois. Mais elle n'aurait pas vraiment l'intention de se rabibocher avec le père de ses quatre enfants, North, 8 ans, Saint, 5 ans, Chicago, 3 ans et Psalm, 2 ans. On lui prête même une relation discrète avec Pete Davidson - l'ex d'Ariana Grande -, qu'elle a embrassé dans le Saturday Night Live déguisée en princesse Jasmine. Quand à Kanye West, il n'aurait pas tourné la page qu'avec Vinetria. L'artiste aurait également fricoté avec Irina Shayk, 35 ans, au mois de mars 2021, alors que Kim venait de remplir les papiers du divorce, et ce jusqu'en août. On n'arrive plus à suivre, Ye !