"Je veux qu'on reste ensemble" : Kanye West refuse son divorce avec Kim Kardashian...

Alors que leur procédure de divorce est enclenchée depuis des mois, Kanye West ne semble pas du tout prêt à renoncer à son mariage avec Kim Kardashian (41 ans). Interviewé lors du podcast Drink Champs il y a quelques jours, l'interprète du titre Runaway a d'ailleurs confié que la créatrice de la marque Skims était toujours "sa femme". "Nous ne sommes pas divorcés, a-t-il expliqué. Ce n'est pas une plaisanterie pour moi. Mes enfants veulent que leurs parents restent ensemble. Et moi aussi je veux qu'on reste ensemble !" explique-t-il. Des propos complètement incohérents lorsqu'on sait que Kim a annoncé plusieurs fois son intention de divorcer du chanteur désormais surnommé Ye.

Récemment, une source a confié au Sun que la soeur de Kourtney Kardashian était très inquiète que Kanye West - qui souffre de troubles bipolaires - ne pète de nouveau un plomb par rapport à leur divorce. "Elle s'y attend. La vérité c'est qu'elle en a marre de tout ça et c'est pourquoi elle a décidé de mettre fin à leur mariage. Kim n'a pas de place dans sa vie pour ce psychodrame qu'il essaye de créer. Le fait qu'il fasse référence à leurs enfants notamment, l'a particulièrement mécontentée", révèle la source.

Il part en sucette

Alors que de nombreuses rumeurs prêtent une relation amoureuse entre Kim Kardashian et Pete Davidson, Kanye West (qui a pourtant eu une relation avec Irina Shayk il y a peu) ne semble définitivement pas prêt à tourner la page avec son ex. La source ajoute : "Quand il dit qu'elle est toujours sa femme, et qu'il ne veut pas divorcer, c'est fou; ils ont passé des mois à travailler sur le partage de leurs biens. Elle est prête à accepter tout ce qu'il voudra en terme de garde pour les enfants, elle n'a pas réagi à son histoire avec Irina (...) Elle a été prudente tout le temps, elle a fait en sorte de n'appuyer sur aucun des boutons susceptibles de générer une crise et à quelques pas de la fin, [de leur mariage] il part en sucette."

Selon cette même source, le chanteur américain âgé de 44 ans n'arrêterait pas d'appeler son "ex" femme en pleine nuit afin de la reconquérir. Une attitude qui semble tout sauf séduisante pour la maman de North (8 ans), Saint (5 ans), Chicago (3 ans) et Psalm (2 ans).