Kim Kardashian séparée de Kanye West : cette grande inquiétude concernant ses enfants

En pleine préparation d'un divorce, Kim Kardashian s'inquiète désormais pour le bien-être de ses enfants. Alors que la businesswoman a engagé l'avocate spécialiste Laura Wasser, elle se concentre surtout sur la santé de ses petits : North (7 ans), Chicago (3 ans), Saint (5 ans) et Psalm (1 an et demi). Kim sait très bien à quel point la séparation définitive de deux parents peut être traumatisante.

"Les enfants sont très importants pour Kim. Elle s'inquiète des conséquences que peuvent avoir le divorce sur le bien-être des enfants", a confié une source restée anonyme auprès de People, le mercredi 13 janvier 2021. "Elle ne demande pas de conseils sur la marche à suivre. Mais pour les derniers mois et peut-être plus, essayer d'être une famille normale a été très frustrant et très dur. Elle veut aller de l'avant", a ajouté cette même source.

Depuis plusieurs mois, on dit que Kim Kardashian et Kanye West seraient déjà séparés, mais attendraient que leur divorce soit finalisé avant de l'annoncer publiquement. Leur séparation mettrait fin à presque sept années de mariage, marquées tout récemment par des accusations d'adultère, une folle course à la présidence américaine et l'accentuation du trouble bipolaire du rappeur.

"Le mariage de Kim et Kanye ne peut plus être réparé. Kim en a marre du chaos de Kanye et maintenant, elle veut juste se concentrer sur les enfants et sur sa vie. Ils ne sont pas sur la même longueur d'onde au sujet du futur de leur famille. Et Kim est d'accord avec ça. Elle fera tout ce qu'il faudra pour que les enfants aient de bonnes relations avec Kanye. Elle ne veut juste plus être mariée avec lui", a développé une autre source auprès de People. Les fans s'attendent très prochainement à l'annonce officielle d'un divorce.