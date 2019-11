Kim Kardashian, North, Saint, Chicago et Psalm : de bien jolis vers de terre !

Après avoir incarné avec élégance la famille Pierrafeu, Kim Kardashian a décidé de déguiser son mari et ses enfants en insectes géants. Le 3 novembre 2019, Kim a posté sur Instagram sa nouvelle photo de famille intitulée : "Les vers de terre West." Décidément très inspirée depuis la fête d'Halloween, la maman de North (6 ans), Saint (3 ans et demi), Chicago (21 mois) et Psalm (5 mois) enchaîne depuis quelques jours les déguisements. La fille de Kris Jenner partage également les coulisses de son shooting avec en fond sonore une charmante musique classique. Tout à fait à propos pour ce genre de situation. Fan du concept, Khloe Kardashian a réagi à cette publication en déclarant : "North est mon ver de terre préféré." Kylie Jenner a loué les talents créatifs de sa grande soeur tandis que Kris a commenté : "C'est tellement incroyable."

C'est le troisième déguisement que Kim enfile pour Halloween. Son premier look était celui d'Elle Woods, le fameux personnage de Reese Witherspoon dans le film La Revanche d'une Blonde. Ensuite, la maman de 39 ans a publié une photo de ses enfants et de son mari métamorphosés en famille Pierrafeu. Un véritable défi car sa fille Chicago était effrayée par son père, habillé pour l'occasion en dinosaure, et il a fallu que le photographe la rajoute en utilisant Photoshop. Sur Instagram, elle a expliqué : "Cette photo de famille était un véritable défi, car Chicago avait tellement peur de Dino ! LOL Nous avons essayé de lui expliquer et de lui montrer que c'était juste son papa, mais elle n'a pas encore compris le concept !" La petite Chicago semblait plus sereine pour ce shooting et a pu prendre la pose à côté de son père Kanye West, cette fois déguisé en aimable coléoptère.

A quand la prochaine photographie de la famille Kardashian-West ?