Kim Kardashian : Le sens caché de son costume très sexy pour Halloween

Tous les ans, c'est la même chose. Alors qu'Halloween célèbre la frayeur, les sueurs froides et les films d'horreur, les célébrités tentent plus ou moins de correspondre au thème. Dans la famille Kardashian, en revanche, on n'est pas forcément fan de l'hémoglobine. En lieu et place, Kim a décidé d'étaler sa grande culture cinématographique en faisant référence à l'un de ses longs-métrages favoris : La revanche d'une blonde, de Robert Luketic. Elle a même repris, mot pour mot, la séquence qu'interprète Reese Witherspoon en espérant intégrer la prestigieuse université d'Harvard.

Ce costume n'a certainement pas été choisi au hasard. Dans La revanche d'une blonde, Elle Woods s'impose en tant qu'avocate, malgré ses allures un brin frivoles et le machisme qui entoure le métier qu'elle rêve d'exercer. Une mésaventure qui doit résonner plus que de raison dans l'esprit de Kim Kardashian. Voilà quelque temps que la businesswoman se rêve super-héroïne de la veuve et de l'orphelin et parvient – quoi qu'on en dise – à faire sortir de prison une poignée d'innocents. Depuis le mois de juin, elle travaillerait plus de 18h par semaine pour que son projet se réalise et se serait même inscrite à un programme spécial en droit, géré par l'Etat de Californie.