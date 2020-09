Kanye West balance sur Taylor Swift : "Dieu" lui aurait ordonné de l'attaquer

C'est l'un des événements les plus marquants de la pop culture. En 2009, alors que Taylor Swift était sur scène, en train de se voir remettre un MTV Music Awards pour le clip de You Belong with Me. Son discours avait alors été interrompu par Kanye West, qui était monté sur scène pour défendre Beyoncé, à l'origine du cultissime Single Ladies et également nommée dans cette catégorie. "Beyoncé a l'un des meilleurs clips de tous les temps", avait-il défendu, sous les cris du public, avant de rendre le micro à Taylor Swift.

Un moment de solitude gigantesque pour la jeune artiste country, qui avait lancé une décennie de clashs avec celui qui est devenu son ennemi : Kanye West. Évoquant cet incident - cette fois dans le podcast de Nick Cannon -, le rappeur de 43 ans explique que c'est Dieu himself qui lui aurait demandé d'interrompre Taylor Swift.

"Là, à cet instant, c'est Dieu qui m'a donné cette information. Si Dieu n'avait pas voulu que je coure sur scène pour dire que Beyoncé avait le meilleur clip, il ne m'aurait pas fait asseoir au premier rang. J'aurais été assis au fond", explique Kanye West, qui oublie un peu trop facilement qu'on ne place pas les célébrités comme lui à l'arrière de la salle.

Il l'assure, il n'avait aucune idée de qui était Taylor Swift, en 2009. "Je n'aurais pas rendu ça aussi ridicule, parce que je n'avais jamais entendu parler de cette personne avant. Et Single Ladies est l'un des meilleurs clips de tous les temps. Et je buvais seulement du Hennessy parce que je ne voulais pas venir aux cérémonies, parce que tout est décidé d'avance", s'est rappelé le mari de Kim Kardashian, récemment diagnostiqué bipolaire.

Pour rappel, la réaction de Kanye West avait suscité un large tollé aux États-Unis. Barack Obama avait même qualifié l'artiste de "crétin" et Ye s'était excusé peu de temps après.

Taylor Swift, pour sa part, se rappelle uniquement que quelqu'un a essayé de s'approprier son succès. Après plusieurs excuses, le rappeur sortira la chanson Famous en 2016, avec son refrain : "J'ai rendu cette p*tasse célèbre." Il fait évidemment écho à cette soirée des MTV VMA. Un autre drama entre les deux artistes (et Kim Kardashian) avait alors éclaté, sur fond de bataille d'enregistrements et de tweets.