Kanye West : Un nouvel épisode bipolaire ? Sa famille s'inquiète

En attendant ce "retour à la normale" tant espéré, l'entourage de Kanye West le regarde préparer sa campagne à l'élection présidentielle américaine de 2020. À Forbes, le producteur, rappeur et créateur de mode milliardaire de 43 ans a confié qu'il serait un candidat indépendant, et que son parti politique s'appelait The Birthday Party ("La fête d'anniversaire" en français). Kanye n'a pas encore de programme, mais sera, en cas de victoire, un président conservateur, anti-avortement et anti-vaccin.

Après Donald et Melania Trump, les États-Unis sont-ils prêts à voir Kanye West, son épouse Kim Kardashian et leurs 4 enfants (North, Chicago, Saint et Psalm, 7, 4 2 ans et 14 mois) investir la Maison Blanche ?