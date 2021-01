Kanye West infidèle envers Kim Kardashian ? Son amant supposé s'exprime

Ils sont tous les deux excessivement riches. Ils habitaient dans le même quartier sécurisé de Hidden Hills, près de Los Angeles et sont maintenant installés respectivement dans l'État du Wyoming, à quelques heures de voiture. Mais malgré tous ces bribes d'indices, c'est faux : Kanye West ne couche pas avec Jeffree Star. L'influenceur américain vient de démentir cette rumeur un peu loufoque dans une vidéo, publiée le jeudi 7 janvier 2021.

"Je me suis réveillé et mon téléphone était en train d'exploser. Je me suis demandé quel scandale naissait aujourd'hui (...) Je reçois des milliers de messages, d'appels, des demandes de médias. Donc je scrolle et je lis la chose la plus stupide que je n'ai jamais lue de ma vie (...) Donc je vais le dire ici clairement : j'aime les hommes très grands. Kanye et moi n'avons jamais traîné ensemble et toute cette histoire est vraiment drôle", a démenti Jeffree Star, amusé par ces milliers de meme réalisés à propos de cette rumeur.

Tout a commencé lorsque des sources proches de Kim Kardashian ont annoncé qu'elle s'était rapprochée d'une avocate spécialisée, Me Laura Wasser, pour établir sa stratégie dans un divorce désormais plus que probable de Kanye West. C'est là que Ava Louise, une influenceuse star de TikTok, a expliqué dans une vidéo publiée le 6 janvier dernier que le divorce des deux stars était motivé par l'adultère de Kanye West. Une séquence visionnée plus de 8 millions de fois.

D'après elle, le rappeur aurait une liaison de plusieurs mois avec "un influenceur beauté très célèbre". Assurant la "légitimité" de ses sources, Ava Louise a lancé cette rumeur folle et semble en avoir tiré une belle notoriété. En avril dernier, cette étudiante de 22 ans avait déjà fait les gros titres en léchant l'abattant de toilettes publiques, en pleine pandémie.