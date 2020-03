Jeffree Star, premières injections : "Mettre en quarantaine ces p*tain de rides"

Comme des millions d'autres personnes à travers le monde, Jeffrey Star est confiné. Il donne régulièrement de ses nouvelles, lui qui est seul avec ses petits chiens dans sa nouvelle demeure à 15 millions de dollars, dans les hauteurs de Beverly Hills. Dans sa dernière vidéo, l'homme à la tête de Jeffree Star Cosmetics a révélé avoir eu recours au Botox pour la première fois.

Difficile d'échapper au contexte actuel. "On va se préparer pour une quarantaine. À tous ceux qui regardent, le monde est dans un état étrange désormais. Le fait que de vraies villes soient complètement confinées... Tant de choses arrivent et ça me submerge", explique-t-il, précisant offrir un moment d'échappement en pleine crise sanitaire du coronavirus.

C'est là qu'il raconte les dessous de ses premières injections de Botox. "Vous voyez peut-être des bosses sur mon front. J'ai fait du Botox, oui pour la première fois. Ils pensent tous que je fais ça depuis des années. Je n'en ai jamais fait, je n'en avais pas besoin. Puis j'ai pensé : merde, c'est le moment de mettre en quarantaine ces p*tain de rides pendant qu'on est tous là à attendre", déclare le youtubeur américain, qui a reçu ses premières injections depuis son domicile. "Parce que c'est l'apocalypse, laissez-moi faire du Botox pour la première fois", ajoute-t-il.