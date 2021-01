Kim Kardashian trompée par Kanye West avec un homme ? La folle rumeur qui court

Journée chargée sur les réseaux. Avant que tout Twitter ne s'empare du coup d'État au Capitole tenté par de violents partisans de Donald Trump, tout le monde parlait d'une nouvelle rumeur un peu folle. En ce début du mois de janvier, nous apprenions que Kim Kardashian se préparait juridiquement à divorcer de Kanye West, organisant sa séparation officielle auprès de l'avocate spécialisée Laura Wasser.

De là, une rumeur est née sur TikTok : le rappeur tromperait son épouse avec Jeffree Star, et ce depuis un bon bout de temps. Seule preuve de cet adultère hypothétique, l'influenceur beauté a acheté un immense ranch de 29 hectares dans l'État du Wyoming - là même où Kanye West a installé son QG de campagne - afin de passer les fêtes et d'écrire son autobiographie.

Alors que Kim Kardashian habite principalement à Calabasas (Californie) avec leurs quatre enfants - North (7 ans), Saint (4 ans), Chicago (2 ans) et Psalm (1 an) -, Kanye West serait resté plusieurs mois entouré de ses équipes créatives dans sa base hypermoderne du Wyoming. Après avoir déboursé plus d'un million de dollars pour ce ranch situé à Casper (Wyoming), Jeffree Star aurait donc été au plus près du rappeur, jusqu'à ce qu'une histoire ne naisse. Son village n'est qu'à trois heures de route de Cody, là où s'est installé Kanye.

C'est exactement le genre de rumeurs qui ravit le magnat du make-up. Il n'est pas rare que Jeffree Star vante ses orgies et autres nuits endiablées avec des personnalités - parfois connues comme hétérosexuelles - d'Hollywood. Habitant depuis de nombreuses années à Calabasas, au plus près du clan Kardashian, l'influenceur avait donné des détails concernant l'immense drama de Tristan Thomspon, Jordyn Woods et Khloé Kardashian.