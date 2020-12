Kim Kardashian et Kanye West séparés ? Plus le divorce approche, plus Kim "a l'air heureuse"

Depuis des mois, il semble y avoir de l'eau dans le gaz entre Kim Kardashian et Kanye West. Et ce dimanche 13 décembre 2020, la magazine américain People l'affirme, les mariés ne se voient plus du tout. Si juridiquement, le couple n'a semble-t-il pas encore débuté les démarches pour divorcer, ils ne passent plus leurs journées ensemble.

Les soupçons de séparations ont vu le jour le 20 juillet dernier. Alors en campagne pour l'élection présidentielle américaine, Kanye avait délivré un speech lunaire en Caroline du Nord, dans lequel, hystérique et en larmes, il racontait que Kim avait voulu avorter lors de sa première grossesse, en 2013. Il terminait alors son discours par cette prédiction, "même si mon épouse veut divorcer après ce discours, elle a emmené North dans ce monde quand je ne le voulais pas". Il ne croyait sans doute pas si bien dire !

Le lendemain, le célèbre rappeur s'était à nouveau défoulé, cette fois sur sur compte Twitter. Dans plusieurs messages virulents, il accusait Kim de le tromper (avec Meek Mill) et d'avoir voulu le faire interner : "Kim a essayé de prendre un avion pour le Wyoming avec un médecin pour me faire enfermer comme dans le film Get out, parce que j'ai pleuré en parlant de sauver la vie de mes filles hier. Tout le monde sait que le film Get out parle de moi. Si je me retrouve enfermé comme Mandela. Vous saurez tous pourquoi".

Depuis, même s'il s'est excusé et qu'officiellement le couple fait face, les mariés vivent des vies séparées. D'après People, les époux ne se croisent que rarement à leur domicile, tous deux trop occupés par leurs agendas respectifs. La magazine précise tout de même que "Kim a l'air heureuse" et qu'elle se concentre sur son travail. On le sait, la star de clan Kardashian mène un véritable combat pour faire libérer des prisonniers et changer le système judiciaire américain.

Une réconciliation est-elle possible entre les deux ? Rien ne semble l'indiquer, sauf si les époux décident de rester mariés pour leurs enfants. Ils sont en effet à la tête d'une jolie famille avec North (7 ans), Saint (5 ans), Chicago (2 ans) et Psalm (1 an).