Kim Kardashian : Sa fille Chicago lui chipe ses chaussures et son sac à main

Si les Kardashian font partie des célébrités les plus populaires sur les réseaux sociaux, c'est en partie grâce à leurs bébés ! Chicago West, Stormi Webster et leurs cousins sont les chouchous de centaines de millions d'internautes. Ils ont surpris la fille de Kim Kardashian et Kanye West dans le dressing de sa maman, en plein essayage de chaussures...

Kim Kardashian et Kanye West sont passionnés de mode, une passion dont leurs enfants ont hérité ! Après l'aînée du couple, North (6 ans), c'est sa petite soeur Chicago qui cultive son intérêt pour le vêtement. Jeudi 12 mars 2020, Kim l'a filmée dans son dressing en train d'essayer une paire de chaussures roses.

À seulement 2 ans, Chicago sait déjà assortir les couleurs : un sac Fendi, tout aussi rose, accessoirisait sa tenue.