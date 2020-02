Kylie Jenner à nouveau en couple avec Travis Scott ? Ses indices troublants...

Séparés depuis octobre 2019, la fille de Kris Jenner et le rappeur n'avaient pas révélé la raison de leur rupture au public. Plusieurs rumeurs affirmaient que Travis avait été infidèle envers Kylie, propos que le rappeur avait fermement démentis par la suite. D'autres sources expliquaient au magazine People que les parents n'étaient plus sur la même longueur d'ondes. "Elle veut vraiment un deuxième bébé. Mais Travis n'est pas prêt à lui donner tout ce qu'elle veut", disait une source alors qu'une autre déclarait que Travis n'était pas prêt à lui donner "l'engagement dont Kylie a besoin". Alors Kylie et Travis sont-ils à nouveau en couple ? Prêts pour un deuxième bébé ? Ou le mariage ?

En attendant d'en dévoiler un peu plus sur sa vie amoureuse, Kylie savoure un petit séjour avec sa fille Stormi comme elle l'a dévoilé le 28 février 2020. Toutes les deux sur la plage, mère et fille profite d'un moment de calme en bord de mer sur une plage paradisiaque. Un cliché déjà liké par plus de 6 millions d'internautes.