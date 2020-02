Kylie Jenner : Travis Scott "pas ravi" qu'elle passe du temps avec Drake

Kylie Jenner et Travis Scott ont passé beaucoup de temps ensemble ces derniers temps. S'étant promis d'être là en tant que parents pour Stormi - pour les fêtes de famille et grands moments -, ils ont passé non seulement les fêtes de fin d'année ensemble, mais ont aussi organisé un voyage en famille à Disneyland et la démesurée Stormiworld pour les 2 ans de leur fille.

Comme le révèle PEOPLE Magazine le 11 février 2020, Kylie et Travis ne seraient pas prêts à définir leur relation. "Kylie ne veut pas que le public connaisse tous les hauts et les bas de sa relation avec Travis. Lorsqu'elle sera prête à annoncer qu'ils sont de nouveau ensemble, elle le fera", a confié une source restée anonyme à nos confrères américains. "Pour l'instant, ils sont heureux. Ils passent la plupart de leur temps ensemble avec Stormi", a-t-elle ajouté.

Pour rappel, la rupture de Travis Scott et Kylie Jenner avait été annoncée en octobre dernier par TMZ.com. Il était alors révélé que le couple avait décidé de faire un break. Pendant leur séparation, on a prêté de nombreuses relations d'un soir à la jeune milliardaire, notamment avec son ex Tyga, mais aussi avec Drake, ami de Travis. "Il n'était évidemment pas ravi qu'elle voie d'autres hommes. Travis protège beaucoup Kylie", a précisé la même source.

Pour l'instant, Kylie Jenner et Travis Scott continuent de se voir régulièrement. Ce week-end, ils ont partagé la même limousine pour se rendre à une after party des Oscars, avec Kylie, Kourtney et Khloé Kardashian. Comme on a pu le voir dans plusieurs stories Instagram, le rappeur a fait tourner quelques-uns de ses doobies dans la limousine, plaçant Kourtney dans un état second (elle qui a même consommé du gluten malgré son intolérance). Ce ne serait donc qu'une question de temps avant que Kylie et Travis annoncent être de nouveau en couple.