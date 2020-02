Oscars 2020 : Kim Kardashian et Kylie Jenner ne pouvaient pas s'asseoir

Réseaux sociaux, télévision, mode, basket-ball... les Kardashian-Jenner sont partout. Comment imaginer une cérémonie de remise de prix sans une apparition de Kim ? C'est donc tout naturellement que la future avocate a pris la pose sur le photocall de la 92e cérémonie des Oscars, le 9 février 2020 au Dolby Theatre de Los Angeles. La mère de famille était venue accompagnée de son mari, Kanye West.

N'écoutant que les bons conseils de son styliste, Kanye, Kim Kardashian avait choisi une robe Alexander McQueen issue d'une ancienne collection datant de 2003. Une robe vintage nommée "la robe huître", comme l'a voulu son créateur. Une immense pièce en tissu bouffant couleur crème, avec un bustier très cintré laissant place à un large décolleté. Kanye, lui, portait un costume en cuir, une grosse chaîne en or et des lunettes de soleil. Comme au Met Gala, on sent une volonté du rappeur de laisser la lumière à son épouse.

Il semblerait qu'il y ait un inconvénient à porter une robe aussi délicate. "Ok je dois littéralement m'allonger dans la voiture, je ne peux pas m'asseoir parce que ma robe risque de se déchirer. Mais tout va bien, je le fais pour Alexander McQueen", a confié Kim Kardashian dans sa story Instagram.