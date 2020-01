Kylie Jenner et Travis Scott à nouveau en couple ? Ensemble à Disney avec Stormi

Leur relation était toutefois un peu tendue en fin d'année 2019. Lorsque Kylie a dévoilé une photo d'elle en sous-vêtements dans sa story, Travis avait posté un écran noir et un simple "LOL" (un peu passif-agressif) sur Instagram. Des sources apprennent à TMZ.com qu'ils ont "gardé leurs distances" pendant un temps, mais se sont rabibochés depuis.

Ils seraient toujours motivés par l'envie de faire les choses à trois pour leur fille Stormi, notamment pour les grands moments (anniversaires, fêtes de fin d'année, etc.). Ils ne penseraient pas à se remettre ensemble pour le moment. Les fans espèrent toujours une réconciliation entre Kylie et Travis, lui qui s'est récemment confié à XXL sur sa relation avec Stormi. "J'aime sa mère [Kylie, NDLR]. Pour toujours. La chose la plus difficile avec les relations de couple, c'est juste d'essayer que ce soit la chose la plus importante malgré un million de voix qui interfèrent. (...) C'est ma meilleure amie. Elle rend ma vie plus facile. Elle m'inspire et me surprend chaque jour grâce à la manière dont elle pense. Sa mère et moi avions trouvé le nom de Stormi ensemble", avait-il confié, alors en promotion pour son projet JACKBOYS.