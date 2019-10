Kylie Jenner : Soirée discrète avec Tyga, juste après sa séparation

Travis Scott avec sa compagne Kylie Jenner à la première du prochain documentaire de Netflix Look Mom I Can Fly au Barker Hangar dans le quartier de Santa Monica à Los Angeles. Ce nouveau documentaire sera disponible à partir du 28 août sur Netflix. On y découvre des images inédites de T. Scott à ses débuts, jusqu'à son ascension aujourd'hui. Look Mom I Can Fly place les spectateurs au premier rang de la vie du rappeur, en s'intéressant à la sortie et aux répercussions d'Astroworld, son dernier album nommé aux Grammys. Le 27 août 2019